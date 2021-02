Il trainer dei vip: "Ecco l'allenamento perfetto per tornare in forma per l'estate"

Trenta minuti di allenamento intenso al giorno valgono più di due o tre ore di attività in palestra. Parola di Ione Acosta il giovane trainer dei vip. Dal calciatore Modibo Diakité alle attrici internazionali Laia Costa e Ida Lundgren, alla principessa Arabella von Liechtenstein fino ai vip italiani Carolina Rey, Luca Capuano e la cantante Fiordaliso, la sua ricetta per il benessere sta spopolando tra le star di tutto il mondo.

Il suo programma è tanto semplice quanto efficace. “Meglio allenarsi tutti i giorni per almeno 30 minuti che fare allenamenti di due ore una volta a settimana”, dice. “Non è infatti necessario sottoporsi a lunghe e stressanti sessioni di allenamento in palestra”, aggiunge. La strategia di Acosta è sostenuta anche da diverse ricerche scientifiche. Uno studio danese (dell’Università di Copenhagen pubblicato sullo Scandinavian Journal of Public Health), ad esempio, mostra che chi si esercita per 30 minuti al giorno va incontro ad un calo di peso superiore di un terzo, rispetto a chi si dedica all'attività fisica per il doppio del tempo.



La tecnica dei ‘30minutes’ è applicabile a tutti, ma non in maniera identica. L'allenamento degli uomini è diverso da quello delle donne come varia in base all'età e al tipo di lavoro ma ci sono regole valide per tutti. Ad esempio, gli uomini dopo i 30 minuti subiscono un calo della prestazione dovuto ad un abbassamento dei livelli di testosterone. Le donne invece, rischiano maggiormente un calo insulinico. In ogni caso, l’equilibrio tra cardio e peso è da valutare attentamente in base all'età, allo stile di vita, al peso. E poi, fondamentale per Ione è puntare su ‘obiettivi’ a stretto raggio. Invece che un generico “vorrei perdere peso” o “voglio un fisico da modella “meglio un “Voglio sentirmi bene in costume la prossima estate”. Il cervello comprende male gli obiettivi astratti o troppo lontani dalla realtà mentre invece accoglie obiettivi concreti e realizzabili in un determinato lasso di tempo, questo aiuta a realizzarli davvero.

L'esercizio fisico intenso, inoltre, può essere considerato uno tra i più importanti “attivatori delle sirtuine”, una classe di proteine naturalmente presenti nel nostro organismo che regolano importanti vie metaboliche e sono coinvolte, tra l'altro, nell'invecchiamento e nello stress. Uno studio pubblicato sull'International Journal of Molecular Sciences, ad esempio, suggerisce che l'attività fisica intensa attiva queste “proteine della longevità” con effetti benefici sul muscolo, che ne risulta praticamente “ringiovanito”. Ci sono evidenze scientifiche secondo le quali l'esercizio fisico intenso innescherebbe un circolo virtuoso: attiva le sirtuine che a loro volta favoriscono lo sviluppo delle fibre muscolari e quindi della massa muscolare. Le sirtuine sprigionate, inoltre, sono in grado di influenzare diversi aspetti del metabolismo, contrastando l'obesità e tutte le patologie a essa correlate.



“E' per questo motivo che consiglio vivamente l'assunzione di integratori attivatori di sirtuine, ne consiglio uno in particolare “SIRT500 Plus” che, secondo la mia esperienza, è risultato essere il più efficace.” Un “aiutino” naturale, quindi, per raggiungere il massimo del benessere.

“L’ alimentazione equilibrata è senza dubbio il terzo pilastro per ritrovare la forma e il benessere. La nutrizione è un alleato fondamentale per raggiungere i propri obiettivi, facendosi seguire da un professionista.”, dice Acosta. “Insieme, attività fisica intensa e alimentazione equilibrata, rappresentano i pilastri del benessere”, aggiunge.

Ultimo pilastro del benessere, ma non meno importante, è lavorare sulla mente. È fondamentale puntare su 'obiettivi’ a stretto raggio”, suggerisce Acosta. Invece che un generico “vorrei perdere peso” o “voglio un fisico da modella è meglio un “Voglio sentirmi bene in costume la prossima estate”. “Il cervello comprende male gli obiettivi astratti o troppo lontani dalla realtà mentre invece accoglie obiettivi concreti e realizzabili in un determinato lasso di tempo, questo aiuta a realizzarli davvero” sottolinea il trainer.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Febbraio 2021, 15:08

