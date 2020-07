Dieta, non dormire fa ingrassare? Ecco cosa dice la scienza

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 10:59

Non riposare nel modo corretto, è un problema da non sottovalutare e che affligge 9 milioni di italiani. Non solo non dormire può avere conseguenze sulla nostra salute, ma può incidere negativamente anche sulla società causando incidenti (stradali e sul lavoro) e un abbassamento del livello di produttività. A lungo andare, non dormire può causare danni alla salute mentale, ridurre la capacità di apprendimento, aumentare il rischio di malattia caricare, inficiare la nostra capacità di giudizio e rendere più difficile perdere peso. Crediti foto@Shutterstock, @Kikapress