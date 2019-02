L'arte della solidarietà: Arthemisia e Komen contro il tumore al seno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» è la nuova iniziativa legata alle mostre d’arte, realizzata dainsieme a, organizzazione basata sul volontariato e in prima linea nella lotta ai tumori del seno. La nota e prestigiosa azienda che si occupa di mostre d'arte ha deciso di devolvere parte degli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti di ingresso alla Susan Komen Italia, azienda impegnata per la lotta dei tumori al seno e che da anni organizza in varie città italiane la maratona benefica "".La prima mostra ad essere interessata alla raccolta benefica si è aperta il 15 febbraio adove, alla Basilica della Pietrasanta, è stata allestita - fino al 30 giungo 2019 - la mostra "". Nella città partenopea poi, dall'8 al 10 marzo, farà tappa la Carovana della prevenzione, che consentirà esami gratuiti per la prevenzione del tumore al seno e del collo dell'utero.Secondo la presidente diquesta è «una formula nuova che vogliamo sperimentare partendo dalla mostra di Napoli per poi portarla in tutto il mondo. L’arte è bellezza e con questo nuovo progetto ci ripromettiamo di portare un po’ di bellezza anche nella vita delle persone meno fortunate. Siamo certi che il nostro pubblico amerà partecipare a questo grande progetto al nostro fianco».