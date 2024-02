Veterinaria dà dolcetti al cioccolato ai cani che stanno per morire: «Nessuno dovrebbe andare in paradiso senza provarlo»

di Valerio Salviani

«Nessun cane dovrebbe andare in paradiso senza provare un pezzo di cioccolato». La frase che ha commosso centinaia di amanti degli animali è della dottoressa Nicole Namie. Nel suo studio veterinario che si trova in Alabama (Stati Uniti), tutti gli amici a quattro zampe hanno un cioccolatino ad aspettarli prima dell'ultimo saluto. Uno strappo alla regola che per tutta la vita gli era stato vietato.

L'idea della veterinaria

Come è noto, i cani non possono mangiare il cioccolato, poiché può essere tossico e può procurare convulsioni, vomito e diarrea. Prima di addormentarli per sempre però, è ovviamente innocuo. «Un vero peccato non poter provare uno dei piaceri della vita», dice la dottoressa Namie, che ha avuto l'idea per rendere meno amaro (per quanto possibile) l'ultimo saluto.

Dover sopprimere un cane è forse tra le decisioni più terribili che si possano prendere. «Gli animali sono membri della famiglia», spiega la dottoressa. «Sono parte delle nostre vite per tanti anni. In molti casi, per i bambini è il primo doloroso addio della vita», racconta. La veterinaria ora spera che il suo gesto possa essere imitato: «Sarebbe bello se altri studi e cliniche veterinarie rendessero il difficile addio un po' più dolce».

