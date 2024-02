Azkaban! E va nella cuccia. Il cane Dobby addestrato con gli incantesimi di Harry Potter: «È come se avessi i poteri magici»

Un potterhead rimarrà per sempre un potterhead. Anzi, trasformerà anche il proprio cane in un fan del maghetto Harry Potter. È quello che ha fatto Audriana Li, influencer canadese, che ha addestrato il suo amico a 4 zampe di 3 anni (un incrocio tra labrador e barboncino chiamato ovviamente Dobby, come l'elfo amico del protagonista) a rispondere a dei comandi particolari, gli incantesimi presenti nella famosa saga magica.

«Già da prima del suo arrivo avevo intenzione di insegnare al mio cane gli incantesimi, invece dei comandi tradizionali», ha raccontato la fan 33enne. «È come se avessi i poteri magici», ha aggiunto nella descrizione al video.

La sorprendente clip, che ha raggiunto più di 4 milioni e mezzo di visualizzazioni su TikTok, mostra Dobby rispondere a 15 "incantesimi".