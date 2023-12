Harry Potter, prima edizione rarissima va all'asta per 70mila euro: conservata per 26 anni nel sottoscala

di Hylia Rossi

Una scoperta sensazionale e del tutto inaspettata in un cesto all'interno di una piccola libreria sperduta: la prima edizione di Harry Potter è stata pescata 26 anni fa da un cesto e pagata due spicci, per poi essere messa all'asta per quasi 70mila euro.

Si tratta di una rara copia, a copertina rigida, del primo romanzo della saga, vale a dire Harry Potter e la Pietra Filosofale, stampato nel 1997 e al tempo venduto al prezzo di dieci sterline, poco più di di undici euro. Era la fine degli anni Novanta quando una mamma, in vacanza in roulotte nelle highland scozzesi, ha preso la decisione di entrare in una piccola libreria, secondo quanto riportato dal Mirror.

Nel sottoscala per 26 anni: la storia del libro

La donna si è guardata intorno e ha posato gli occhi su quella cesta piena di libri. Lì, tra tanti altri, ha deciso di prendere l'allora semi sconosciuto romanzo di Harry Potter.

Poi, per anni e anni il libro è stato conservato nel sottoscala di casa, proprio come il celebre maghetto all'inizio della sua incredibile avventura. Quando è stato ritrovato e valutato, è stato scoperto che si trattava di una delle 200 copie distribuite alle librerie dopo la primissima stampa. Il prezzo stimato si aggira tra le 40mila e le 60mila sterline, ma la cifra potrebbe tranquillamente andare "oltre ogni previsione".

L'asta si terrà lunedì 11 dicembre. La mamma ha affermato di aver deciso di comprare il libro dopo aver letto una delle prime interviste all'autrice, J.K. Rowling, sul giornale: «Ho acquistato il libro di Harry Potter prima che qualcuno ne sapesse qualcosa, del romanzo e della scrittrice. È stata la storia della buonanotte dei miei bambini per tutte le vacanze del 1997 e l'hanno molto apprezzata».

L'esperto della casa d'aste Hansons Auctioneers ha dichiarato: «Queste prime edizioni sono sempre più difficili da trovare. Dev'essere una delle poche copie rimanenti che è rimasta in mano a privati. Si tratta di un'ottima copia e conservata in maniera eccezionale. Non è stato neppure necessario il restauro».

