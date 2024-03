Harry Potter, l'Hogwarts Express dei "babbani" potrebbe sparire: «Sospeso il treno Jacobite»

di Redazione Web

La fine di un'era? "Il treno di Harry Potter", che ha fatto sognare migliaia di bambini, è stato sospeso (forse). Il motivo? Un contenzioso sulle norme di sicurezza. La storica locomotiva a vapore Jacobite, in Scozia, che ha ispirato la scrittrice britannica J.K. Rowling nella creazione dell'Hogwarts Express all'interno della sua celebre saga di Harry Potter, rischia di essere fermata per sempre.

Cosa sta succedendo

La disputa vede da un lato la compagnia West Coast Railways (Wcr), che gestisce il servizio ferroviario turistico, e dall'altro l'Office of Rail and Road (Orr): secondo l'Orr, i sistemi di chiusura delle porte non sono considerati in linea con gli attuali standard di sicurezza. Come riportato dalla Bbc, un portavoce dell'Orr ha affermato di aver avvertito «diversi anni fa» che i treni della compagnia avrebbero dovuto chiedere un'esenzione o conformarsi alle regole. «La richiesta di esenzione della West Coast Railway è stata respinta», ha affermato il portavoce. «Ciò nonostante, la Wcr ha scelto di vendere i biglietti quando, però, non era ancora certo che una nuova richiesta di esenzione sarebbe stata accolta».

Il valore storico del Jacobite

È un brutto colpo per i fan del maghetto.

