Scompare dopo aver accompagnato le figlie a scuola, il suo cane non smette di correre e abbaiare sulla riva del fiume: ecco perché l'ha fatto

A poco più di un anno dalla morte di Nicola Bulley, 45 anni, gli esperti cinofili hanno spiegato oggi perché il cagnolino della donna, Willow - un Spinger Spaniel inglese - era stato trovato mertre correva e abbaiava vicino alla panchina in cui era scomparsa la sua padrona il 27 gennaio 2023. La donna era stata vista l'ultima volta proprio mentre portava a spasso il suo cane vicino al fiume Wyre a St Michael's on Wyre, nel Lancashire, (Regno Unito). Il caso allarmò la nazione intera: la polizia, i familiari e centinaia di volontari perquisirono diverse parti della zona per riportare a casa "Nikky", come la chiamavano tutti. Il cadavere della donna è stata ritrovato il 19 febbraio dello scorso anno.