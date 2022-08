La tartaruga marina più piccola torna a nidificare dopo 75 anni: ecco dove

Miracoli della natura. La tartaruga di Kemp, gravemente minacciata, la più rara tartaruga marina, è stata ritrovata dopo 75 anni sulle isole Chandeleur, al largo della costa della Louisiana, negli Stati Uniti. Una scoperta entusiasmante secondo l'Autorità per la protezione e il ripristino delle coste della Louisiana, che finora ha trovato più di 53 tartarughe marine e due piccoli vivi sono stati visti dirigersi verso l'oceano. E nelle prossime settimane potrebbero essere scoperti altri nidi poiché la stagione di nidificazione delle tartarughe marine coincide con la fine di luglio ed i piccoli emergono due mesi dopo la deposizione delle uova.

Tartarughe rarissime ed in pericolo

Le tartarughe marine di Kemp sono le più piccole al mondo e fanno parte dell'elenco delle specie in via di estinzione negli Stati Uniti già dal dicembre 1970. «La Louisiana è stata in gran parte cancellata come luogo di nidificazione per le tartarughe marine decenni fa, ma questo dimostra perché il ripristino dell'isola barriera è così importante. Avere questa conoscenza ci consente di assicurarci che queste tartarughe e altri animali selvatici tornino sulle nostre coste anno dopo anno» ha affermato Chip Kline, presidente Autorità per la protezione e il ripristino delle coste della Louisiana. Quanto accaduto ha ancora di più del miracoloso visto che nel 2010 le isole Chandeleur sono state devastate dall'incidente che ha provocato la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, su cui è stato fatto anche un film con Mark Whalberg.

Il declino delle tartarughe di Kemp è iniziato tra la fine degli anni '40 e la metà degli anni '80, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, ma dopo l'incidente alla Deepwater Horizon che ha versato circa 134 milioni di galloni di petrolio, la specie è pressochè scomparsa fino agli avvistamenti di questi giorni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Agosto 2022, 18:52

