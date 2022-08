«Anne Heche morta a causa del fumo e delle ustioni sul corpo». Mistero sulle sostanze trovate nel corpo

Chiuse le indagini sulla morte di Anne Heche, l'attrice che lo scorso 5 agosto si è schiantata in auto contro una casa ed è rimasta intrappolata nel rogo della vettura che stava guidando. Secondo i risultati del medico legale di Los Angeles, l'attrice è morta a causa delle inalazioni di fumo e per le ustioni provocate dall'incendio. Una morte orribile, quella di Anne Heche, che secondo alcuni siti di gossip americani, tra cui TMZ nell'organismo avrebbe avuto tracce di cocaina.

Trauma contusivo

Inoltre tra le cause che hanno portato alla morte l'attrice di "Sei giorni, sette notti", ci sarebbe anche la frattura allo sterno dovuta a un trauma contusivo, conseguenza del colpo ricevuto in seguito all'incidente in auto. La macchina delle Heche, 53 anni è finita su un marciapiede prima di andarsi a schiantare contro una casa e le sue condizioni sono risultate gravissime sin dai primi soccorsi. Per lei le cure non sono servite a tenerla in vita, tanto che dichiarata cerebralmente morta, è stata staccata la macchina che la faceva respirare artificialmente ed i suoi organi sono stati donati.

Autobiografia alle stelle

Intanto per un macabro destino legato al collezionismo, il prezzo della sua autobiografia pubblicata oltre 20 anni fa, nel 2001, dal titolo "Call Me Crazy"ha raggiunto la cifra record su Amazon, di 949 dollari dai 26 iniziali. Nel libro l'attrice americana aveva raccontato il trauma legato agli abusi subiti durante l'infanzia, le difficoltà e i problemi mentali mentre era sotto ai riflettori, oltre alla relazone con la collega Ellen DeGeneres.

