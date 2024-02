Pasqua, l'agnello non da mangiare ma da adottare: l'iniziativa che fa bene al cuore

Manca poco più di un mese a Pasqua. Festività, pranzi in famiglia e cibo, tra cui l'agnello, piatto tradizionale in questi giorni. Il progetto Made in Langhe & Roero ha però deciso di ribaltare questa tradizione dando vita a una campagna per l’adozione degli agnelli, proprio nelle settimane che precedono il pranzo pasquale in cui l’agnello è per antonomasia il piatto forte.

Made in Langhe & Roero sceglie di prendere esempio da Barack Obama. Ossia il presidente del Stati Uniti che in passato ha infranto una delle più simboliche e antiche tradizioni a stelle e strisce. Tutto questo rinunciando al tacchino nel giorno del Ringraziamento. Non a caso questo progetto nasce nel nome e nel rispetto della vita degli animali.

L'obiettivo del progetto

Chiaramente, però, uno degli obiettivi che si pone è anche un’ottica di consumo più consapevole del cibo.

Il progetto Made in Langhe & Roero è stato lanciato sul mercato con l’intento di offrire in modo innovativo la possibilità di scoprire le eccellenze enogastronomiche delle Langhe. Ma prima di tutto valorizzando la conoscenza dei piccoli produttori e delle giovanissime imprese agricole. Insomma, di tutto ciò che di bello e interessante c'è dietro la grande qualità dei prodotti tipici di questo angolo di Piemonte. A partire dai vini rossi fra i più pregiati al mondo alle nocciole, dai prelibatissimi tartufi al miele, dalle tome di Murazzano alle specialità gastronomiche su cui troneggiano gli agnolotti del plin.

