Morta Bahia, era l'orsa andina più vecchia d'Europa: aveva 29 anni. Era l'ultima presente in Italia

L'ultima orsa andina presente in Italia, in cattività al Parco Natura Viva di Bussolengo

(Verona), è morta. Bahia, questo il suo nome, era la femmina più anziana d'Europa ed è morta quattro mesi dopo il decesso del suo "compagno" Luis.

Battuto ogni record di longevità per un'orsa in cattività

Ventinove anni insieme, entrambi hanno battuto un record di longevità (individuale e di coppia) mai eguagliato in nessun'altra struttura zoologica. Ora si attende la decisione dell'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, che potrebbe nuovamente affidare la specie al Parco Natura Viva. Solo 124 gli esemplari ospitati nei parchi zoologici del mondo, mentre il Bear Specialist Group dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura attende un declino in natura del 30% degli esemplari tra il 2000 e il 2030.

Buon viaggio, Bahia 🖤

La storia dell'#orsa andina più anziana d'#Europa, il racconto della vita vissuta al fianco del suo Luis e il ricordo dei suoi due cuccioli Balù e Tunk sul nostro #magazine ➡️ https://t.co/kE2pqE990j#savebiodiversity #andeanbear pic.twitter.com/igBA8wztwD — Parco Natura Viva (@ParcoNaturaViva) April 21, 2023

