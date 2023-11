La commovente storia di Hook, il cane eroe che ora cerca una famiglia

Hook è un cagnolino di un anno e mezzo con grandi occhi dolci e tanta voglia di vivere: è stato trovato dai volontari dell'Oipa di Mileto, provincia di Vibo Valentia, in condizioni praticamente disperate. L'animale era infatti finito in una tagliola che gli aveva ferito gravemente una zampa e per liberarsi ha peggiorato la situazione: i volontari lo hanno trovato con una zampa anteriore completamente scarnificata di cui rimaneva solo l'osso, un osso ripulito da pelle, muscoli e innervazioni.

Una scena straziante. «Quando lo abbiamo trovato non credevamo ai nostri occhi: un cane con un osso al posto della zampa e che, nonostante l'inferno che aveva passato, ci scodinzolava», racconta la delegata dell'Oipa di Vibo Valentia, Samantha Mercadante. «Lo abbiamo subito soccorso, fatto visitare, aveva una setticemia in corso, e messo in stallo a casa di una nostra volontaria. È un cagnolino molto bello e dall'ottimo carattere, tanto dolce. È stato molto forte: nel dolore e nella solitudine se l'è cavata da solo: per questo è il nostro eroe».

Hook è stato operato e la zampa è stata amputata: non appena uscirà dalla convalescenza, potrà essere adottato da chi potrà donargli tutto l'amore possibile e una casa in cui vivere felice. Un cane tripode, ricordiamolo, è un cane che può camminare e correre come un cane normodotato. video ufficio stampa Oipa



