Nerone, il gatto andato a morire nell'officina del proprietario scomparso tre anni fa. Quartiere in lutto: «Sempre nei nostri cuori»

Nerone era la celebrità di Borgo Bello, a Perugia, ed è qui che ha scelto di morire. Il gatto nero di 18 anni era stato "adottato" dalla comunità del centro cittadino da quando, tre anni fa, il suo proprietario era venuto a mancare a 58 anni durante l'emergenza Covid. Come ultima dimora, nerone ha scelto proprio il posto in cui aveva lasciato il cuore: l'officina di Andrea. Qui è stato trovato il gattone senza vita, e residenti e commercianti hanno voluto salutarlo per l'ultima volta con un messaggio scritto su una lavagnetta: «Ciao Nerone, sarai sempre nei nostri cuori».

L'addio al gatto Nerone

La notizia della morte del gatto ha rapidamente fatto il giro degli abitanti del quartiere al centro di Perugia, degli studenti della facoltà di Veterinaria, dei commercianti. Tutti si erano affezionati a Nerone, e nessuno gli negava una coccola o del cibo. Tanti i messaggi pubblicati sui social per dirgli addio: «Con le lacrime agli occhi salutiamo anche il nostro mitico Nerone... gattone libero, storico amico di Borgo Bello, amato e rispettato dai cittadini e dai turisti. Perugia ti abbraccia e ti augura un buon viaggio...».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 10:45

