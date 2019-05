Trecento gatti trovati in un appartamento e salvati dai volontari

Ultimo aggiornamento: 15:24

. Una scena al limite del fantastico che nemmeno la migliore delle gattare sarebbe stata in grado di immaginare, eppure è tutto vero. Una donna, infatti, teneva in un minuscolo appartamento ben 300 gatti, che sono stati trovati in ogni piccolissimo pertugio della casa.A fare la scoperta sono stati i volontari della Toronto Cat Rescue, un'associazione impegnata nell'aiuto ai felini, con sede nella città canadese. Entrati in casa non hanno potuto trattenere il loro stupore e hanno documentato il tutto con una serie di scatti. Al loro ingresso i felini li hanno guardati con sorpresa e sono stati poi portati in altre strutture. A lanciare l'allarme sono stati i vicini della signora, dopo aver contato oltre 70 gatti solo nel piccolo giardino di fronte all'abitazione.Gli animali erano tutti in buone condizioni di salute: non avevano pulci, erano ben curati, tutti sani, i loro peli lucidi, solo alcuni erano piuttosto affamati o assetati ma nulla di grave. Ora i gatti saranno dati in adozioni, ma non si sa se la donna dovrà affrontare dei procedimenti legali, visto che, di fatto, non si è consumata alcuna forma di maltrattamento.