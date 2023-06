Delfino morto a Venezia: sul corpo ci sono delle ferite misteriose, è giallo

Giallo a Venezia. Un delfino già in stato di decomposizione è stato trovato morto nella mattinata di ieri sulla spiaggia di Pellestrina, in località San Pietro in Volta. Un passante si è accorto del povero animale morto sulla sabbia e ha chiamato la Guardia costiera di Venezia. Ma adesso si indaga per capire da cosa siano state causate le misteriose ferite sul corpo del mammifero.

L'area è stata delimitata per la sicurezza dei bagnanti e per conservare il delfino che sarà poi portato all'Istituto Zooprofilattico dell'Università di Padova. Sul corpo erano ben visibili diverse ferite: saranno gli esperti a chiarire le cause della morte.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 08:33

