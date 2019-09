Cuccioli di cane intrappolati sotto le macerie, la mamma aiuta i soccorritori a salvarli

Giovedì 12 Settembre 2019, 17:18

Undecisamente toccante, registrato alla fine di agosto ma diventatoin tutto il mondo solo da qualche giorno, dimostra ancora una volta come l'amore e l'istinto di una mamma possano essere forti più di qualsiasi cosa.Questo filmato, girato ine pubblicato dall'organizzazione animalista, mostra alcuni volontari che notano unaintenta a emettere dei guaiti disperati, nel tentativo di richiamare la loro attenzione. Uno dei volontari segue la mamma, il cui fisico rivelava una gravidanza ed un parto recenti, fino alle macerie di ciò che restava di unin seguito ad uno smottamento.L'animale inizia a scavare proprio sotto le, indicando al volontario animalista il punto in cui sono intrappolati i suoi cuccioli. «Noi non sapevamo certo se quei cani fossero vivi o no, ma la mamma sì» - spiegano da Animal Aid Unlimited India - «Quando abbiamo visto tutta la sua disperazione nel cercare di indicarci il luogo esatto, abbiamo capito che potevamo ancora salvarli, e così è stato». Il cane inizia a scavare disperatamente, mentre il volontario rimuove le macerie più pesanti.Alla fine, l'uomo è riuscito a salvare tutti i cuccioli, riunendoli insieme alla mamma. Ora stanno tutti bene e sono ospiti di una struttura dell'organizzazione. «Una volta svezzati i cuccioli, la mamma sarà sterilizzata», fanno sapere dall'associazione, il cui video, su YouTube, ha accumulato oltre sei milioni di visualizzazioni in meno di due settimane.