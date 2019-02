Un esemplare di cicogna bianca è stato ucciso a colpi di fucile da caccia nel Cosentino. Lo rende noto la Lipu di Rende. Il volatile è stato trovato privo di vita adagiato sul nido posto su un traliccio in una zona al confine tra i comuni di Luzzi, Lattarico e Torano. L'esame radiografico effettuato sulla carcassa della cicogna, recuperata da volontari e tecnici dell'Enel, ha messo in evidenza la presenza di una serie di pallini da caccia che hanno perforato l'animale senza dargli scampo. «Si tratta di un atto gravissimo e inqualificabile - hanno sostenuto i responsabili della Lipu di Rende - ai danni di una specie protetta che, proprio grazie al nostro lungo lavoro sta ricolonizzando, le due province di Cosenza e Crotone. Abbiamo intenzione di sporgere denuncia contro ignoti e per questo chiediamo l'istituzione del Daspo, ovvero la sospensione immediata della caccia anche per i prossimi anni nella zona che è stata interessata da questo grave episodio di bracconaggio.

