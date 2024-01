Capodanno 2024, il cane Luna muore spaventato dai botti dei fuochi d'artificio. Lo straziante addio

di Redazione web

La notte di Capodanno ha fatto una vittima innocente a Sanremo. Si tratta di Luna, un'anziana e affettuosa cagnolina di razza Pinscher che non è sopravvissuta allo spavento causato dal rumore dei botti esplosi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Una tragedia che ha devastato la sua padrona, che ha perso a tutti gli effetti un membro della famiglia.

La cagnolina uccisa dai botti

In un video pubblicato sulla pagina Facebook delle Ambulanze Veterinarie Odv, si vede il cane immobile sulle gambe della sua proprietaria, avvolto in un telo rosso mentre la donna prova a darle conforto. Ma Luna, che manifestava i sintomi di un grave stress provocato dallo spettacolo pirotecnico che illuminava il cielo in occasione della regata Giraglia Rolex Cup a Sanremo, non ce l'ha fatta. L'anziana cagnolina è stata portata d'urgenza in clinica con l'ambulanza veterinaria, ma purtroppo il suo cuore si è fermato, segnando la fine della sua vita.

Il post delle Ambulanze Veterinarie Odv sottolinea l'importanza di riflettere sulle drammatiche conseguenze che gli spettacoli pirotecnici e i botti di Capodanno possono avere sulla salute degli animali domestici.

