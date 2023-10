Cani disabili con deformità facciali, la splendida amicizia: «Si amano e si divertono insieme»

di Redazione Web

Picasso e Newt sono due cani doppiamente fortunati. Certo, all'inizio non è stato proprio così perché questi adorabili cagnolini sono nati con una deformità facciale, ma questo non è stato un ostacolo per la vita. Entrambi oggi vivono in un rifugio per animali a Eugene, città dell'Oregon, con il loro proprietario Liesl. «Ho iniziato subito a pubblicare video del volto meravigliosamente traballante di Picasso, che sono diventati immediatamente virali - ha sottolineato Liesl -. Vivo con 11 cani da salvataggio, tre gatti e un maiale. Si amano e si divertono molto insieme». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Picasso e Newt

L'amicizia tra Picasso e Newt è davvero speciale.

Liesl ha spiegato: «La reazione delle persone ai nostri video è quasi del tutto positiva. Rende le persone felici vedere i cani superare le difficoltà e trovare la felicità».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 18:43

