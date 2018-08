Milano, orecchie mozzate al cane: a processo padrone e veterinario

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Erano stati abbandonati su una remota, ma sono stati tratti in salvo e ora sono in attesa di una famiglia che li adotti: si tratta di sette cagnolini scoperti vicino alla comunità rurale die affidati alle cure della«Ho sentito degli strani rumori provenire dall'isola, -e pronunciatedall'uomo che li ha trovati mentre era a bordo della sua barca - ho preso il binocolo e ho visto solo ombre scure. Sentivo dei versi e dei pianti e inizialmente ho pensato che fossero lupi».Quando i volontari hanno raggiunto l'ci è voluto un po' di tempo e una buona dose di cibo per ottenere la fiducia dei cuccioli.Gli animali sono in buona salute, anche se magri e affamati.I soccorritori non sono certi di come i cani siano finiti bloccati sull'isola, che si trova a circa 25 minuti di barca dalla più vicina area abitata.Per dare il nome ai i cuccioli hanno preso ispirazione da "una sitcom degli anni '60 su un gruppo di naufraghi chiamati Jonas, Wentworth, Ginger, il professor Roy Hinkley, Thurston e Gilligan.