E' nato nei giorni scorsi al Gallorose di Cecina, in provincia di Livorno, un raro canguro albino della Tasmania. Si chiama Didì ed è la prima volta che nasce un canguro albino al parco faunistico toscano che ospita più di 150 tra specie selvatiche e razze domestiche di mammiferi e uccelli.Sono quattro i canguri nati nel parco di Cecina quest'anno e appartengono tutti alla specie Macropus rufogriseus (Canguro di Bennett), originario della Tasmania e della Australia orientale.Il piccolo nato albino, non presenta pigmenti melanici sia nel mantello che nella retina degli occhi. E' un fenomeno raro ma può verificarsi occasionalmente in ogni specie animale.Una volpe volante asiatica (simile al pipistrello e mangia frutta) ed una caracara (uccello rapace del Sud America) sono tra le altre nascite nel parco quest'anno.