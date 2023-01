Cane fugge da casa spaventato dai botti di Capodanno: «Ha percorso 100 chilometri». Ritrovato dopo 15 giorni

di Redazione web

Era fuggito via la notte di Capodanno, spaventato dai botti dei petardi che segnano il passaggio al nuovo anno. Black, un pastore tedesco di otto anni, ha percorso circa 100 km, lasciando la casa a Santa Giustina in Colle, provincia di Padova e ritrovato 17 giorni dopo, a Legnago, nel veronese.

Il cane è stato trovato rannicchiato, ancora impaurito, probabilmente affamato, in una buca scavata vicino a Ponte Limoni, in riva all'Adige. La notte del 31 dicembre scorso, i botti hanno confuso il cane, che probabilmente è fuggito via stordito, ma poi ha perso il senso dell'orientamento e non è più riuscito a far ritorno in casa.

Maestro di arti marziali accusato di palpeggiamenti intimi da 4 bambine, lui nega tutto: «Stavo correggendo posture sbagliate»

Cercato ovunque

I proprietari di Black lo hanno cercato ovunque nel paese, chiedendo aiuto alla comunità, diffondendo volantini e poi gli appelli sui social, dove hanno postato le foto. Dopo diverse giorni, la segnalazione è arrivata da Legnago, dove la famiglia del pastore tedesco si è recata in tutta fretta per segnare il lieto fine della storia.

Botti da abolire?

Della vicenda di Black si è occupato anche Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD: «Da tempo ho proposto di abolire i botti nel Piano faunistico venatorio. E il loro divieto è previsto nella nostra proposta di legge, ferma nei cassetti della commissione Sanità, sugli animali d’affezione. Questa vicenda dimostra per l’ennesima volta quanto dannosi siano i botti...una festa che non può essere celebrata con questa abitudine incivile».

Marco muore a 6 anni in un incidente in minimoto, condannato a 4 mesi il papà: «La moto è partita...»

Zanoni, infatti, si dice convinto che gran parte delle persone che la notte di Capodanno spara petardi per festeggiare il nuovo anno, «lo fa senza essere consapevole delle conseguenze sugli animali. La storia a lieto fine di Black diventa in questo senso testimonianza della gravità di questi comportamenti. Prenderne coscienza è il primo antidoto per evitare il ripetersi di questi casi, che di solito finiscono purtroppo nel peggiore dei modi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA