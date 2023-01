Maestro di arti marziali accusato di palpeggiamenti intimi da 4 bambine, lui nega tutto: «Stavo correggendo posture sbagliate»

di Redazione web

Avrebbe palpeggiato nelle zone intime quattro bambine della palestra, a cui stava insegnando le arti marziali. Sarebbero almeno quattro le allieve, tra i 10 ed i 12 anni, che il maestro di kung-fu avrebbe molestato durante le fasi di riscaldamento in una palestra in provincia di Rimini. Ora l'uomo, un 40enne incensurato, è oggetto di indagine, dopo che le bambine hanno raccontato ai loro genitori ed anche ad un'istruttrice della scuola di arti marziali, il comportamento del maestro, che si riferirebbe al 2021.

Maestro nega tutto: «Correggevo posture sbagliate»

Le quattro bambine hanno partecipato all'iter giudiziario, ascoltate dal Gip in audizione protetta, alla presenza di una psicologa, nel corso dell’incidente probatorio. Per il 40enne, che ha sempre respinto ogni accusa, non c'è stato ancora il rinvio a giudizio, su cui deve decidere il pm incaricato dell'inchiesta. L'uomo si sarebbe difeso, spiegando agli inquirenti, che il suo intento era solo di correggere delle posture errate durante lo stretching, e che sarebbero state le bambine ad equivocare quei gesti.

Cacciato via

Subito dopo la denuncia dei genitori, il proprietario della struttura sportiva ha preso provvedimenti immediati nei confronti di quell'uomo, non prima di essere andato insieme a loro dai carabinieri, per denunciarlo. Ma fino a quel momento nei confronti del maestro nessun sospetto. «Nel modo più assoluto...pochi giorni dopo aver parlato con le famiglie è stato allontanato. Il tempo necessario per le procedure. Era un collaboratore esterno, non un nostro dipendente».

