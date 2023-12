Dimenticato dentro la camionetta (con 40 gradi), il cane poliziotto Bear muore asfissiato: ex agente colpevole di negligenza L'ex agente aveva dimenticato l'agente a 4 zampe in una volante della polizia per 22 ore







di Redazione Web Si è dichiarato colpevole l'agente che aveva in custodia il cane poliziotto, morto asfissiato in un camion rovente al cui interno la temperatura toccava i 40 gradi. Dallas Wingate era un sergente del dipartimento dello sceriffo della contea di Boone, nello stato dell'Iowa (Usa), quando nel settembre del 2022 dimenticò Bear, il cane poliziotto, all'interno dell'autovettura per 22 ore. Tramite un accordo con i pubblici ministeri, si è dichiarato colpevole di reato di negligenza verso animali. Il patteggiamento Per la morte del cane poliziotto, l'ex agente è riuscito a ottenere una pena ridotta dichiarandosi colpevole dell'accaduto. Il patteggiamento concordato con i pubblici ministeri ha convalidato 18 mesi di libertà vigilata e una multa di 855 dollari (792 euro), così come riporta il The Des Moines Register. Dopo la morte del cane, Dallas Wingate è stato messo in congedo amministrativo e si è dimesso definitivamente dal suo incaricolo l'8 settembre 2022. La morte del cane Dallas Wingate ha trovato Bear, il cane poliziotto che aveva in custodia, morto asfissiato la sera del 2 settembre del 2022. La temperatura registrata all'interno della volante andava ben oltre i 100 gradi Fahrenheit (37,7 gradi Celsius). Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 14:24

