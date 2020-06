Il suo cane muore, ma la padrona lo rivede (in cielo) tra le nuvole

Un cane nel cielo. Davvero. Non che volasse. Piuttosto, sembrava stesse tra le nuvole. Il suo volto ben definito. Una storia bellissima e quasi incredibile. E' quella di Lucy Ledgeway, una ragazza di 19 anni di York, in Inghilterra, che ha sempre avuto un rapporto speciale con la sua cagnolina Sunny. Quando era in vita le due erano inseparabili ed erano legate da un amore profondo. Poi Sunny è morta tra le braccia del padre della ragazza prima di essere portata dal veterinario, e per Lucy è stato uno choc improvviso. Sunny era una Jack Russell Terrier di 14 anni, che è deceduta dopo aver sofferto di convulsioni. «La sua morte mi ha devastata», ha detto Lucy.



Qualche giorno fa la ragazza stava così male che ha deciso di fare un giro in auto con il fidanzato per distrarsi un po'. E a un certo punto sono passati in un posto in cui lei era solita passeggiare con Sunny. «È stato molto strano - racconta - in quel momento ho chiesto al cielo che mi desse un segno. Desideravo sapere se la mia cagnolina stava bene. E il segno mi è arrivato dopo pochi minuti». In quell'istante Lucy ha alzato gli occhi, e «guardando tra le nuvole ho visto il muso di Sunny». Per lei è stato come l'ultimo saluto della sua amata cagnolina: «Dopo aver visto quel musetto in cielo ho sentito un improvviso calore - racconta -: era il suo modo di dirmi che stava bene». La ragazza ha scattato una foto alla nuvola e l'ha condivisa su Twitter accanto a quella della sua cagnolina ancora in vita. La foto in poco tempo è diventata virale con oltre 100mila mi piace. Non solo: molti hanno commentato o condiviso immagini simili, come il musetto del cane Rollie che la sua proprietaria ha ritrovato in una nuvola vicino a casa. Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 09:45

