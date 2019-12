BurningMatchChallenge, la sfida social del WWF per una buona causa: ecco i vip col fiammifero in mano

Ogni anno perdiamo 15 miliardi di alberi. Un tempo sulla superficie del pianeta c’erano 6 mila miliardi di alberi, oggi ne rimangono meno di 3mila miliardi.

Ecco perché è così importante la nuova campagna del WWF Italia, STAND UP FOR FOREST: NOW OR NEVER! Per creare consapevolezza dando agli utenti la possibilità di aiutare e sostenere il proprio pianeta e raccogliere i fondi in favore della ripiantumazione delle diverse specie di flora che sono state distrutte dai terribili incendi del 2019 e non solo.



Gli alberi sono i nostri principali alleati contro la lotta ai cambiamenti climatici. Grazie alla loro esistenza, gli alberi costituiscono importanti accumulatori del diossido di carbonio (CO2) che si trova nell’atmosfera e il cui incremento dovuto all’azione umana sta creando il cambiamento climatico attuale; Svolgono tante e importanti funzioni fondamentali per il benessere, la salute e lo sviluppo umano.

Per raggiungere gli utenti e sensibilizzarli sul problema, WWF ha chiamato a raccolta tanti vip, personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, influencers chiedendo aiuto per raccontare uno dei fenomeni più tragici dell’ultimo anno per il nostro ambiente: la deforestazione

Per farlo ha pensato ad una challenge che consiste nel filmarsi mentre si lancia un messaggio con in mano un fiammifero acceso. Perché il fiammifero? Perché rappresenta con quanta facilità e rapidità un albero si possa ridurre in cenere.



Non pochi sono i personaggi che hanno risposto alla richiesta di aiuto, taggandosi a vicenda per coinvolgere sempre più persone, e tanti altri si stanno unendo per sostenere la causa.

Primi tra tutti Filippa Lagerback, Federica Fontana e Ellen Hidding ma anche la Iena Giovanna Nina Palimieri, l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, il comico Giovanni Vernia, dalla musica hanno risposto Giovanni Caccamo, Saturnino, Francesca Monte, tantissimi fashion blogger come Giulia Latini, Eleonora Rocchini, Iconize, il modello Giordano Mazzocchi, gli influencer romani Actual, le attrici Giorgia Gianetiempo, Miriam Candurro e tanti altri…



La missione WWF è costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura.

STAND UP FOR FOREST: NOW OR NEVER!

#BurningMatchChallenge è una campagna del WWF Italia, ideata e creata con lo scopo di accrescere l’attenzione sul problema della deforestazione.

Gli incendi continuano a devastare le foreste del Pianeta. Nel mondo milioni di ettari sono andati in fumo e l'Amazzonia, non è la sola a bruciare.

Brucia il cuore dell'Africa centrale, il Bacino del Congo che ospita più di 2.000 specie animali, e brucia anche l'Indonesia, casa degli oranghi.

Le foreste sono il nostro scudo contro i riscaldamenti climatici, la desertificazione e la perdita di biodiversità, cibo e acqua.

Distruggerle equivale a distruggere la vita sulla Terra.

Abbiamo già perso più del 50% delle aree verdi del Pianeta.

Quanti altri milioni di ettari devono andare in fumo per spingerci a fermare la catastrofe?

Una campagna creativa che vive sulle Stories Instagram e si avvale della collaborazione di influencers di varie categorie social (beauty, fashion, sport, musica etc) sfruttando la loro notorietà per una causa importante: l’ambiente e la salvaguardia della natura.





Per saperne di più, seguite la pagina Instagram del @wwfitalia

e troverete tutte le stories in evidenza con hashtag #BurningMatchChallenge Venerdì 6 Dicembre 2019, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA