Nasce «Terregiunte - Vino d'Italia», matrimonio tra ​l'Amarone Masi e il Primitivo di Bruno Vespa

Vespa a Cortina padrino del primo matrimonio tra due vini: «Per Salvini un buon Primitivo. Per Conte e Di Maio...»​

Il nuovo vino è nato da un matrimonio tra Amarone Masi e un Primitivo di Bruno Vespa, giornalista e volto storico della Rai, produttore di vino. Si chiama "Terregiunte - vino d'Italia", unisce il Veneto e la Puglia, due terre distanti ma con vini importanti, e sarà sul mercato da novembre con 12mila bottiglie.

«È un bambino», ha detto Vespa, «nato dal matrimonio di due bei genitori che avrà un grande futuro». Per Sandro Boscaini «questo è il primo vino che si fregia di essere d'Italia, due regioni aperte al dialogo possono creare un vino di tutta Italia».



Un vino simbolo dell'Italia unita, non solo del Nord e non solo del Sud. Bruno Vespa ha dichiarato nel corso della presentazione:

Mercoledì 21 Agosto 2019, 20:11

