Osteria della Bullona, a Milano la cena social con vista sulla movida

Nuova gestione e nuovo chef per l’Osteria della Bullona, ristorantino intrigante a pochi passi dall’ex-stazione ferroviaria di zona Sempione, diventata da qualche tempo essa stessa un locale “very cool” della nightlife meneghina. Un luogo per chi ama cenare e socializzare in un ambiente tranquillo, gustando piatti della tradizione regionale italiana con quel tocco di rivisitazione che li rende unici e speciali di un giovane chef dall’esperienza internazionale.



Nel menu di Andrea Iacolino, imperdibili il vitel tonnè con cavolfiore viola, le perle di baccalà mantecato su crema di yogurt e polenta fritta, i paccheri cacio e pepe, il risotto alla barbabietola con crema di taleggio e nocciole tostate, gli gnocchetti di patata dolce al burro e cannella con tartare di scampi e i milanesissimi costoletta e ossobuco. Nell’ampia cantina spiccano gli Orfanelli, bottiglie pregiate in tiratura limitata.



Osteria della Bullona - Milano, via Piero della Francesca 68 - tel. 02/34.93.01.87 - chiuso domenica sera e lunedì - costo medio 45 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA