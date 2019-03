Il White Lady spiegato da Patrick

Si narra che il White Lady sia stato ideato a Parigi nel 1919 da Harry MacElhone, lo stesso barman che ha inventato il Sidecar e l’Alexander. Volete prepararlo a casa? Il titolare del Drink Kong di Roma, Patrick Pistolesi, ci insegna come si fa.

Ingredienti: mezza tazzina da caffè abbondante di gin, mezza tazzina di triple sec, un terzo di tazzina di succo di limone.

Preparazione: versare gli ingredienti in uno shaker, agitare con forza e filtrare in una coppetta cocktail precedentemente raffreddata.

Decorazione: rondella di limone sul bicchiere.

Curiosità: il White Lady è un cocktail perfetto per l'aperitivo. Pare che la ricetta in origine prevedesse la Créme de Menthe.