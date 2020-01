Pierluigi, non solo ristorante: a Roma i cocktail che fanno impazzire i vip più famosi al mondo

Se il Ristorante Pierluigi di Roma, in piazza de' Ricci, è famoso in tutto il mondo, non tutti conoscono il suo cocktail bar. Che merita una visita.



Arredato in stile americano, è dominato da un grande bancone in marmo con espositori per bottiglie realizzati a mano in ottone color ambra. Qui si possono incontrare personaggi come George Clooney, Sean Penn e Colin Firth. E si bevono drink tradizionali e d'autore realizzati con sciroppi e preparazioni home made, materie prime di stagione e distillati di altissima qualità.



Il prezzo dei cocktail? Si parte da 15 euro (è il caso dell'Italiano 12 con Bergamotto Rosolio, bitter, prosecco, soda, pompelmo) per arrivare a 150 euro (come lo Special Rob Roy con Johnnie Walker King George V, Antica Formula Vermouth, Angostura Bitter). Giovedì 9 Gennaio 2020, 10:42

