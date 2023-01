Mi View, i piatti gourmet con vista ad alta quota

di Claudio Burdi

Panorama mozzafiato e piatti scenografici per palati gourmet. Un connubio esperienziale da vivere e gustare, incantati e sorpresi non solo dalla spettacolare vista su Milano che, dal ventesimo piano della Torre World Join Center, offre il Mi View.

Nel ristorante più in alto della città anche la proposta gastronomica si è evoluta per emozionare ancor di più occhi e palato. Nel nuovo menu dello chef Cristian Spagnoli, le materie prime d’eccellenza (selezionate e garantite da Artigiano in Fiera) protagoniste delle portate vengono lavorate e presentate con una cura estetica ed un servizio inaspettati. Su tutti il “Sigaro”, un cannolo di pollo Campese con morchelle, Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse”, crema di patate e crumble salato, che realizzato proprio come un pregiato “cubano” (con tanto di fascetta) arriva al tavolo all’interno di un portasigari fumante insieme ad un posacenere che contiene la salsa in cui intingerlo.

Un piatto disponibile à la carte come l’imperdibile “Ricci in testa” (spaghetto ai ricci di mare, testina di vitello e grue di cioccolato) ma, per regalarsi un’esperienza davvero unica, il consiglio è quello di provare uno dei tre percorsi degustazione (tra cui uno vegetariano), seguendo i suggerimenti sul giusto vino da abbinare dell’esperta maître e sommelier Monica Angeli. Plus da sottolineare l’ampia distanza tra i tavoli e la comodità del parcheggio riservato.

MI VIEW RESTAURANT

Milano, Viale Achille Papa 30; tel: 02/78612732; chiuso domenica e lunedì; orari cucina: pranzo 12:30/15, cena 19:30/23; www.miview.it. Costo medio 80 euro

