Atlantis, il pesce freschissimo è di casa

A Milano il pesce si mangia bene. Grazie al mercato ittico più importante d’Italia e al palato sempre più esigente dei milanesi. Non stupisce dunque l’apertura continua di ristoranti che lo propongono. Tra questi il nuovo ristorante Atlantis di zona Cinque Giornate, spicca per aver coniugato tradizione e accoglienza a un conto più che onesto. Complice l’affabilità e la professionalità di Maire e Filippo che in sala sanno accogliere e consigliare al meglio i propri ospiti su cosa scegliere tra i vari piatti di un menu di classica tradizione italiana e le proposte del giorno dello chef basate sulle consegne giornaliere del pescato. Tartare sfiziose, morbido polpo e delicata insalata tiepida di mare, impepata di cozze e misto gratinato, scialatielli freschi al granchio, al granciporro o all’astice, tonno in crosta alle mandorle o trancio di ricciola agli agrumi, che fanno venire la voglia di tornare.



Atlantis - Milano, corso XXII Marzo 43 - Tel. 02/36693475 - chiuso lunedì - Costo medio 35 euro.