Mami Cafè, a Milano il ristorante fusion della porta accanto

È quello che da fuori non ti aspetti. Quel fusion restaurant della porta accanto, buono e da farne tappa per aperitivo e cena.



La simpatia del proprietario è solo il biglietto da visita di questo locale con i mattoni a vista che nella sua semplicità ha tanto da raccontare.



Il pesce è fresco: le tartare di ricciola, o di tonno con uovo di quaglia, o di salmone, i carpacci.

Da provare, i California roll con cetriolo, surimi e avocado o mango, o il cirashi, la ciotola di riso con sashimi. Pesce alla griglia, spaghetti di riso e di grano saraceno, accompagnati da una buona carta dei vini.



MAMI CAFÈ, Via Bartolomeo Eustachi, 47-Milano Tel. 02 7428 1260. Aperto tutti i giorni. Prezzo medio 50 euro. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA