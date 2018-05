Lian Club, food e music cullati dal Tevere

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bistrot, live music club, ristorante. Questo locale, già fascinoso di suo per essere uno dei barconi in legno sul Tevere, è il luogo di ritrovo romantico e alternativo. Bianco alle pareti, ampie vetrate e una terrazza all'aperto per l'estate. Il menu è ricco e gli ingredienti scelti. Tonnarelli cacio e pepe con la pasta all'uovo, pecorino 20 mesi e parmigiano reggiano con blend ai 5 pepi, gli Spaghetti alla Carbonara, il cestino dei Supplì a sorpresa, Fettuccine al burro della Normandia con alici del Cantabrico, Filetto di manzo danese al pepe verde. Vasta la scelta per i dolci e il tiramisù fatto all'istante. Il locale è aperto fino a tardi, con musica dal vivo con artisti. Qui si può mangiare anche dopo teatro o dopo concerto e incontrare cantanti e attori del panorama romano.