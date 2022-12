Le Carré Français, un angolo di Francia nel cuore di Roma

di Valeria Arnaldi

Caldo, accogliente, elegante per atmosfere ma senza inutili formalismi. C’è un angolo - goloso - di Francia nel cuore di Roma: è Le Carré Français, che consente di regalarsi una vera vacanza dalla quotidianità dei sapori e sentirsi lontani dalla città, anche a poca distanza da casa. E lo fa ancora di più ora, con le proposte invernali e natalizie, concepite per sedurre occhi e palato, ma anche per farsi racconto di più tradizioni per le festività. Un vero e proprio viaggio, da fare comodamente seduti a tavola, per andare alla scoperta di più eccellenze, tra prodotti, ricette e preparazioni, sempre all’insegna di una ricercata artigianalità.

Nato nel 2015 come brasserie con bottega delle delizie a Prati dal desiderio del titolare bretone Jildaz Mahé di portare nella Capitale la gastronomia tradizionale francese artigianale, appunto, di altissima qualità, il ristorante in via Vittoria Colonna, con tanto di chalet ispirato alle baite d’oltralpe, è diventato un vero e proprio riferimento per gli appassionati del mangiare bene e quanti nel piatto cercano anche lo spunto per una pausa differente, arricchente pure in termini culturali. A firmare la Carta è la chef romana Letizia Tognelli.

Molte le “tentazioni”, da foie gras e formaggi selezionati presso i migliori fornitori oltreconfine, ai pani tutti da provare. E ancora, dalle Capesante giganti dell’Atlantico con sale e ratatouille alla Raclette grand cru Beillevaire alla Tartiflette, fino alla Fonduta savoiarda. Senza trascurare i dolci “fatti in casa” ogni giorno dallo chef pâtissier Riviene Sabassier. Tra le ricette da non perdere, il tronchetto Buchettes della Foresta nera, tipica torta natalizia. E ovviamente la Galette des rois, ossia la Torta dei Re, realizzata con una base di pasta sfoglia, crema frangipane con farina di mandorle, in cui viene inserita una “fève”, un oggettino di ceramica: chi lo trova, secondo tradizione, diventa re o regina di tavola e serata. Un gioco immancabile nelle festività in Francia: ogni anno questi dolci vengono acquistati da venticinque milioni di francesi nei trentaquattromila panifici del Paese d’oltralpe. E presso Le Carré Français la torta è venduta con tanto di corona di cartone dorata per il vincitore.

Tra le proposte del ristorante, anche la formula del pranzo “a prezzo fisso” e il brunch del weekend. E "L’Apero di Natale”, con trenta petits fours di dolcetti da 30 grammi ciascuno, realizzati in casa e contenuti in una elegante scatola. Per un’esperienza di gusto indimenticabile.

