L’Oro rosso, la carne della pregiata razza bovina Piemontese nella bresaola Made in Italy del gruppo Rigamonti Salumificio

«Coldiretti e il gruppo Rigamonti Salumificio spa, leader incontrastato nella produzione di bresaola Made in Italy, lavorano insieme per valorizzare il cosiddetto “Oro rosso”, la carne della pregiata razza bovina Piemontese. L’obiettivo è fare entrare la carne di Fassone, allevata nelle stalle del Piemonte, nel progetto della bresaola Made in Italy. Un progetto di valorizzazione importante perché gli allevatori di Piemontese stanno vivendo un momento di difficoltà con i prezzi alla stalla in calo». La notizia arriva da Andrea Repossini, direttore di Coldiretti Torino.

Claudio Palladi, Ad di Rigamonti salumificio spa, conferma: «Da tempo è consolidata la nostra relazione con la Coldiretti nell’ambito della Filiera Italia. In questi giorni in Piemonte ci siamo incontrati per arrivare, nell’ambito della Carta delle bresaole prodotte con carne italiana, a utilizzare in specifico la carne bovina di razza Piemontese. Arrivare a valorizzare questa pregiata razza autoctona è il naturale sviluppo della collaborazione sinora portata avanti con Coldiretti».

Gli obiettivi della sinergia avviata tra Coldiretti Piemonte e Rigamonti sono ambiziosi: «Intendiamo arrivare a preparare con carne italiana – chiude Claudio Palladi - il 10 per cento delle 60mila bresaole da noi prodotte ogni settimana. All’interno di questo progetto rientra l’utilizzo della carne di Piemontese. Questo significa che serviranno 1.500-2.000 bovini la settimana. Sono numeri significativi, ma questo resta il nostro obiettivo. Noi ci siamo.».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 17:02

