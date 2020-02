Il God Father spiegato da Corey

Comparso per la prima volta nei ricettari dopo l’uscita dell’omonimo film di Francis Ford Coppola nel 1972, il God Father è ideale come after dinner e facile da preparare. Corey Squarzoni, barman del The Soda Jerk di Verona, ci spiega come farlo a casa.

Ingredienti: una tazzina da caffè di whisky, mezza tazzina da caffè di Amaretto Disaronno, ghiaccio a cubi.

Preparazione: costruire il drink direttamente nel bicchiere (un tumbler basso) colmo di ghiaccio. Versare il whisky e il Disaronno, mescolare.

Curiosità: il Godmather è la variante con la vodka al posto del whisky, mentre il French Connection prevede il cognac. Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA