Il Gin Sour al litchi spiegato da Paolo

Variante del classico Gin Sour, che prevede l'aggiunta di liquore di litchi (sorta di ciliegiona dalla scorza rossastra e bitorzoluta), pompelmo rosa e basilico. La insegna Paolo Alva, barman titolare del Monkey Cocktail Bar di Milano.

Ingredienti: 1 tazzina scarsa di gin, 1 cucchiaino di liquore di litchi Bols, 1 cucchiaino di zucchero liquido, 1 tazzina scarsa di spremuta fresca di pompelmo rosa e 5 foglie di basilico.

Preparazione: versare gli ingredienti in uno shaker o in una vaso pieno di ghiaccio per 3/4, agitare con forza, filtrare con un colino in una coppetta da cocktail precedentemente raffreddata.

Come fare lo sciroppo di zucchero: versare una parte d'acqua in un pentolino e aggiungete 2 parti di zucchero. Riscaldare a fuoco basso continuando a mescolare. Giovedì 23 Maggio 2019, 09:22

