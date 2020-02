The Barber Shop, i drink del Mondo

Tra i templi della mixology romana, lo speakeasy The Barber Shop alle spalle del Colosseo ha appena cambiato menù. Oltre a drink classici come Negroni e Rob Roy, i barman Federico Diddi, Joy Napolitano e Michelangelo Bruno offrono 11 signature nel segno dell’habitat (fonte ispiratrice dei drink, nonché titolo della carta) suddivisi in quattro categorie: Giungle, Foreste, Oceani e Mondi Congelati. Un esempio? Il Luwak, twist del Daiquiri con brandy Torres 15, tepache di ananas, caffè e miele e vaniglia bitter. Attenzione: per accedere al locale, ospitato dall’associazione culturale A.C.R. Circolo Il Barbiere, bisogna essere soci. Non lo siete? Nessun problema. Compilate il modulo di iscrizione sul sito https : www.tbspeakeasy.com e prenotate un tavolo.