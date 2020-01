Mangi poco a colazione? Rischi di ingrassare con il tempo, lo conferma la scienza

Venerdì 24 Gennaio 2020, 14:16

LOLNEWS.IT - Molti di noi, per mancanza di tempo o perché convinti che faccia bene alla linea, preferiscono fare una colazione leggera la mattina invece di una completa e poi recuperare a pranzo e cena: eppure questa abitudine può portarci a lungo andare ad ingrassare. È stato invece dimostrato l’esatto opposto, ovvero che una colazione abbondante non solo fa bene, ma aiuta anche a mantenerci in forma e farci perdere peso: a confermarlo una ricerca della School of Public Health di Loma Linda, in California, che ha preso in esame oltre 50mila volontari di età superiore ai 30 anni. È appurato che introdurre del cibo nell’organismo di prima mattina dona quella energia necessaria a farci andare avanti per tutta la giornata, inoltre attiva il metabolismo dopo le ore notturne di digiuno e mette in moto i processi atti a farci bruciare calorie per non prendere peso. Foto@Kikapress