Il Boulevardier spiegato da Patrick

di Nicole Cavazzuti

Questo drink è stato inventato a Parigi negli anni '20 all'Harry's New York Bar da Harry MacElhone, lo stesso barman che ha ideato il Sidecar, il White Lady e l'Alexander. Qui Patrick Morganti, bartender del Milord di Milano, ci insegna come prepararlo a casa.



Ingredienti: mezza di tazzina da caffè di bourbon whisky, mezza tazzina di Campari, mezza tazzina di vermouth rosso.



Preparazione: versare gli ingredienti in un contenitore di vetro, mescolare la miscela con un cucchiaio finché il drink non è freddo, filtrare in una coppetta cocktail precedentemente raffreddata.



Curiosità: il compositore George Gershwin, assiduo frequentatore dell'Harry's New York Bar, si ispirò al Boulevardier per il brano An American in Paris. © RIPRODUZIONE RISERVATA