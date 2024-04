«Bere caffè rallenta l'invecchiamento della pelle»: gli effetti della bevanda e quante tazzine bere al giorno

di Redazione web

Ma i benefiti del caffè non si limitano solo allo stimolo tonificante per il corpo e alle reminescenze che fanno star bene, perché da tempo i suoi estratti sono inseriti nei trattamenti cosmetici per le proprietà stimolanti la micro-circolazione e lipolitiche, tanto che siamo abituate a vederlo come ingrediente principale delle specialità per il contorno occhi, anti-occhiaie e anti-gonfiori, e delle creme corpo, che contrastano gli inestetismi della cellulite.



Il Consorzio Promozione Caffè ha messo sotto i riflettori un ulteriore beneficio del caffè che, secondo una recente ricerca pubblicata sul Journal of Cosmetic Dermatology, sembra essere anche un potente alleato alimentare che contribuisce a rallentare l'invecchiamento della pelle. La ricerca scientifica, insomma, in questo periodo è particolarmente attiva nell'analizzare e nello scoprire benefici del caffè sempre nuovi.



Quante tazzine bere al giorno

I pareri su quante tazzine di caffè sono concesse ogni giorno sono discordanti, e la comunità medica è comunque d'accordo nel suggerire di non superare la dose giornaliera di 3/4 tazzine.

Lo studio

Indagando la relazione tra l'assunzione di determinate bevande e l'invecchiamento cutaneo, lo studio condotto da un gruppo di ricercatori e pubblicato sul Journal of Cosmetic Dermatology ha evidenziato come il caffè possa rallentare l’invecchiamento della pelle. Già rinomato alleato di bellezza quando presente nelle formulazioni skincare per viso e corpo, il caffè svela ora un'inedita proprietà anti-age che si attiverebbe sin dal chicco.



La polpa del caffè ha infatti la capacità di migliorare l'umidità, l'elasticità, la lucentezza e la pigmentazione della pelle, comportandosi come agente schermante e protettivo contro la disidratazione e la formazione di macchie cutanee. La caffeina contenuta al suo interno, anche se in dosi ridotte, agisce sui cromosomi e sulle cellule aiutando a inibire lo stress ossidativo e rallentare l’invecchiamento cutaneo. Inoltre, bere caffè avrebbe effetti benefici anche sulla produzione di collagene — proteina strutturale che assicura sostegno ai tessuti. A stimolarla è soprattutto l'olio di caffè verde, estratto dalla spremitura a freddo dei chicchi di caffè non tostati e presente nelle miscele arabiche di caffè verde.



La tostatura del caffè è importante non solo perché permette al chicco di sprigionare il suo aroma profondo e avvolgente, ma anche perché potenzia le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie che assicura all'organismo. Come ormai è ben saputo, gli antiossidanti sono fondamentali nei rituali skincare mirati a preservare la pelle giovane, distesa e luminosa, contrastando la proliferazione di radicali liberi. L'acido clorogenico protegge poi la pelle dai danni dei raggi UV, svolgendo un'importante azione nel ridurre l'aspetto delle iperpigmentazioni.





