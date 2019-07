Benedetta Parodi, quattro piatti per Leggo: Ecco il mio menu anti-caldo

Rose golose con bresaola rucola, senape e panna





Gnocchetti di mare con pomodorini





Poke di salmone con insalata Iceberg





Mousse appassionata senza riposo





Lunedì 22 Luglio 2019

Ricette gustose e veloci anche d’estate, con tanto caldo e poco tempo per i fornelli grazie aidi Benedetta Parodi . Per chi non ha voglia di cucinare? «Variazioni sul tema del prosciutto e melone. Un’idea? Salmone e mango». Per chi è in vacanza al mare? «Il pesce. Sia come piatto principale sia nelle preparazioni». Per ritrovare il sapore dell’estate? «Le cotolette in carpione alla piemontese». La “zia Bene” ne ha per tutti i gusti e qui ci propone quattro ricette tratte da www.benedettaparodi.it in attesa della nuovo libro in uscita il 16 settembre.Ingredienti: 130 g di Emmental, 100 ml di panna fresca, 4 uova, rucola, bresaola, senape, sale.Sbattere le uova con la panna. Unire il formaggio, sale e senape. Versare nei pirottini a forma di rosa e infornare a 180 °C per venti minuti. Fare raffreddare, tagliare in 2 e farcire con rucola e bresaola.Ingredienti: 1 filetto di baccalà dissalato e ammollato (150 g circa), 150 g di patate, 150 g di farina, pomodorini, acciughe sott’olio, aglio, timo, olio extravergine, sale.Lessare, sbucciare e schiacciare le patate. Lasciarle intiepidire. Tagliare il baccalà, e rosolare in padella con un po’ di olio. Frullarlo e unirlo alle patate. Impastare incorporando la farina e fare gli gnocchi. Rosolare aglio, olio e acciughe, unire i pomodorini. Cuocere gli gnocchi e unirli al sughetto.Ingredienti: 200 gr salmone fresco, una testa di insalata iceberg, mandorle tostate, 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaino di senape, sale, olio.Rosolare in padella il salmone con olio. A cottura ultimata ridurlo in pezzetti.In un padella a parte tostare le mandorle.Tagliare l’insalata a listarelle.Mescolare miele, senape e olio. Infine assemblare l’insalata.Ingredienti: 200 ml di panna vegetale, 200 ml di latte condensato zuccherato, 4 frutti della passione.Raccogliere la polpa di 2 frutti, filtrarne il succo e mescolarlo con il latte condensato. Montare la panna e unirla. Trasferire nei bicchieri. Svuotare i frutti della passione rimasti, usare la polpa per decorare.