Barilla cambia logo dopo 66 anni: ecco la nuova versione e l'evoluzione negli anni

Barilla ha cambiato logo dopo sessantasei anni. L'azienda di pasta più famosa al mondo ha svelato il nuovo marchio, che è già stato sostituito sul sito ufficiale, ma non ancora sui pacchi distribuiti nei supermercati. L'iconico logo, che aveva contribuito a rendere Barilla un'eccellenza mondiale, è stato cambiato con una versione più minimalista.

