Anna Dente, la chef ricoverata in gravi condizioni. Protagonista anche in tv

La chef Anna Dente è ricoverata in gravi condizioni all'Ini di Grottaferrata, per un male molto grave. Lo afferma il quotidiano Il Messaggero, secondo cui la chef 77enne celebre per il suo ristorante 'Osteria di San Cesario', aperto fino a un mese fa, ha visto le sue condizioni aggravarsi velocemente negli ultimi giorni. Sui social è circolata anche la falsa notizia del suo decesso, che però la famiglia ha smentito.

Anna Dente, originaria di San Cesareo, negli anni protagonista anche sulla Rai a La prova del cuoco, verrà probabilmente trasferita nelle prossime ore in una clinica di Roma. Il paese è col fiato sospeso in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni: tante, scrive Il Messaggero, le le testimonianze di affetto ai figli Angela, Emilio e Alessandro. Mitiche le sue “Fettuccine alla Nonno Emilio”, e la “Pajata de vitella”.

Secondo la figlia Angela la chef ha accusato molto la morte della mamma Maria, a cui era molto legata: «Ma una bella botta gliela ha data anche il lockdown: non a caso appena possibile mamma è tornata al ristorante. Ai primi sintomi, le abbiamo chiesto di riposarsi, ma lei ha una sconfinata passione per la cucina ed è stata sempre iperattiva. Sta lottando».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA