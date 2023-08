(Lapresse) Un 14enne, Chris Abom, originario del Ghana, è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata lunedì sera a San Vito di Negrar, in provincia di Verona. Il ragazzo, un clciatore delle giovanili, stava camminando sulla strada quando è stato colpito in pieno dalla vettura: è deceduto poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Il conducente, che non si fermato per prestare aiuto, è stato individuato carabinieri grazie al sistema di videosorveglianza comunale e ai detriti della macchina trovati sull'asfalto. Si tratta di un opeeraio della zona di 39 anni con piccoli precedenti tra cui spaccio di droga e guida in stato di ebrezza. Intanto i medici dell'ospedale di Verona fanno sapere che se fosse stato soccorso Chris avrebbe potuto salvarsi. Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 23:07

