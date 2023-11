Trump in aula a New York: "Abbiamo fatto tutto in regola, processo truffa"

Una "truffa", un caso "che non avrebbe mai dovuto essere istruito" e che "dovrebbe essere archiviato subito": così Donald Trump ai reporter dopo la sua deposizione oggi in tribunale a New York per la causa civile sugli asset gonfiati della sua holding. L'ex presidente ha rivendicato la correttezza del suo operato e attaccato i testimoni star del processo come il suo ex avvocato Michael Cohen, che "non ha alcuna credibilità".

Fonte video: Ig Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA