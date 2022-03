Stasera in tv, Federico Fashion Style su Real Time: anticipazioni sulle puntate di stasera

L’hair stylist in “Il salone delle meraviglie” apre le porte dei suoi saloni di bellezza, lo storico di Anzio che presto cambierà location e il nuovo strepitoso negozio nella bellissima Napoli. Non mancano mai le sue clienti di fiducia, una schiera di veraci ed esigentissime frequentatrici, che da tempo attendevano l’arrivo di Federico nel capoluogo partenopeo, armato di tutta la sua creatività. Tra look strepitosi, nuvole di lacca, colorazioni ultra-contemporanee frutto di “tecniche” innovative e sempre più estrose. FOTO: Ufficio stampa Pesci Combattenti MUSICA: Summer - from bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 16:46

