Incendio in campo durante la partita, paura allo stadio: il materasso prende fuoco, gara sospesa

Paura allo stadio Romeo Nero di Rimini durante la partita di Serie C tra la squadra di casa e il Perugia: attorno al quarto d'ora di gioco in campo è divampato un incendio. A prendere fuoco, probabilmente a causa di un fumogeno lanciato dalla curva dei tifosi ospiti, il materasso del salto in alto alle spalle della porta.

Incendio in campo

Nonostante la prontezza dell'intervento da parte degli steward con estintori e un idrante, è stato necessario sospendere la partita in attesa dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio e consentito all'incontro di proseguire.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 11:32

